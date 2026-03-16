Policiamento Rodoviário evita tentativa de suicídio na Rodovia Dom Pedro I em Campinas

Jovem foi localizada desorientada às margens da rodovia e foi convencida pelos policiais a desistir do ato

Policiais do 1º Pelotão da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária evitaram uma tentativa de suicídio na noite de domingo, 15 de março, na Rodovia Dom Pedro I, em Campinas.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h50, na altura do km 133 da rodovia, na pista Sul. Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a equipe encontrou uma jovem, com cerca de 20 anos, desorientada às margens da via.

Ao estabelecer contato, os policiais perceberam que ela manifestava intenção de atentar contra a própria vida. Em determinado momento, a jovem ainda tentou se desvencilhar da equipe para consumar o ato.

Diante da situação, os agentes aplicaram técnicas de abordagem utilizadas em ocorrências críticas e intensificaram o diálogo com a jovem para convencê-la a desistir. Ao mesmo tempo, foi acionada a equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia para prestar atendimento.

Os familiares da jovem também foram informados e compareceram ao local, onde assumiram os cuidados necessários juntamente com representantes da concessionária.

A atuação dos policiais foi fundamental para preservar a vida da jovem, demonstrando preparo técnico, equilíbrio e compromisso com a proteção da integridade humana.

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