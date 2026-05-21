Polícias Civil e Militar apreendem drogas e dinheiro em Engenheiro Coelho

Ação ocorreu nesta quarta-feira na região do Lago após denúncias sobre ponto conhecido pelo tráfico de drogas

Policiais civis e militares apreenderam drogas e aproximadamente R$ 1 mil em dinheiro durante uma ação realizada nesta quarta-feira (20), na região do Lago, em Engenheiro Coelho.

De acordo com as informações, a ocorrência teve início após denúncias sobre a prática de tráfico de drogas em um ponto já conhecido pelas equipes policiais. Diante das informações, policiais civis e militares realizaram diligências no local.

Durante a ação, sete pessoas foram abordadas. Com uma delas, os agentes localizaram um papelote de droga e R$ 23 em dinheiro. Com outro abordado, foram encontrados R$ 975 sem origem comprovada.

Nas proximidades do local, as equipes também localizaram porções de maconha, cocaína e crack. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia.

Os abordados foram conduzidos para a unidade policial, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso segue para apuração pelas autoridades competentes.

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