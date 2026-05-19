Vereador José Guilherme se manifesta após decisão do TRE-SP sobre chapa do Podemos em Santo Antônio de Posse

Parlamentar afirmou respeitar a decisão, disse que ainda cabe recurso em Brasília e reforçou que pretende manter o trabalho junto à população

Após o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo manter a decisão de primeiro grau que reconheceu fraude à cota de gênero na chapa do Podemos nas eleições municipais de 2024 em Santo Antônio de Posse, o vereador José Guilherme Ferreira se manifestou com exclusividade ao Jornal O Regional sobre o caso.

A decisão, proferida no processo nº 0601120-31.2024.6.26.0333, promovido pelos partidos PSB, PDT e PL, cassou toda a chapa do Podemos, anulou os votos recebidos pelo partido e cassou os mandatos dos vereadores eleitos.

Em sua manifestação, José Guilherme afirmou receber a decisão da Justiça Eleitoral com respeito, embora tenha declarado estar com o “coração pesado”. Segundo ele, a penalização ocorreu por uma questão técnica relacionada ao preenchimento da cota de gênero na chapa partidária.

“Quero deixar claro à população de Santo Antônio de Posse que cada voto de confiança que recebi continua vivo em mim. Nosso mandato sempre foi pautado pela transparência, pelo respeito ao servidor público, pela melhoria da educação e pelo cuidado real com a nossa gente”, afirmou o vereador.

José Guilherme também destacou que, apesar da decisão, ainda cabe recurso em Brasília. “A cadeira na Câmara é um instrumento, mas a minha vocação de servir à nossa cidade vai muito além dela. Estar vereador é temporário, mas o compromisso com Posse é permanente”, declarou.

O parlamentar afirmou ainda que pretende seguir atuando junto à população, independentemente do desdobramento judicial. “Aos que confiam em mim: fiquem tranquilos, o nosso canal com o povo continua aberto e ‘O Verê Tá On’, sempre”, completou.

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