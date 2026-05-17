Quatro pessoas morrem em colisão frontal na SP-344

Acidente envolveu dois veículos na noite de sábado e deixou outras duas pessoas gravemente feridas; causas da batida serão investigadas

Um grave acidente registrado na noite de sábado, dia 16, resultou na morte de quatro pessoas na Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino, a SP-344, que liga São João da Boa Vista a Aguaí. A colisão frontal envolveu dois veículos de passeio.

De acordo com a PMR, Polícia Militar Rodoviária, com o impacto, um dos carros pegou fogo, o que dificultou o trabalho das equipes de resgate. As quatro vítimas fatais estavam no mesmo veículo e morreram ainda no local.

Uma quinta pessoa, ocupante do mesmo automóvel, foi socorrida em estado grave. No segundo carro, um idoso também sofreu ferimentos graves e foi encaminhado a uma unidade hospitalar.

O acidente aconteceu próximo a uma empresa localizada às margens da rodovia. As causas da colisão ainda serão investigadas pela Polícia Civil ou pela Polícia Rodoviária.

Até a publicação desta reportagem, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas oficialmente.

Fonte: Zatum

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