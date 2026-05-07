Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Mogi Guaçu

Suspeito foi flagrado comercializando crack no bairro Nova Odessa durante patrulhamento na quarta-feira

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na noite de quarta-feira, dia 6, no bairro Nova Odessa, em Mogi Guaçu.

Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um indivíduo agachado próximo ao meio-fio, enquanto outro homem aguardava ao lado com uma nota de R$ 5 nas mãos. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito que estava agachado demonstrou nervosismo, jogou uma pequena embalagem no chão e tentou deixar o local, mas ambos foram abordados.

Na revista pessoal, os policiais encontraram R$ 30 com o suspeito apontado como vendedor e R$ 5 com o outro homem. Ao verificar o objeto dispensado, a equipe constatou que se tratava de uma pedra de crack.

Questionados, um dos abordados afirmou ser usuário de drogas e relatou que estava no local para comprar entorpecentes. O outro assumiu que estava realizando a venda.

Durante buscas nas proximidades, os policiais localizaram uma meia escondida em um buraco na calçada contendo R$ 175 em dinheiro e mais 34 embalagens de crack prontas para comercialização.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, onde o suspeito responsável pela venda permaneceu preso. As drogas e o dinheiro foram apreendidos.

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