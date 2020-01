POLÍCIAS MUNICIPAL E CIVIL DE JAGUARIÚNA LOCALIZAM NA CIDADE CAMINHÃO ROUBADO EM ITATIBA

A Polícia Municipal de Jaguariúna foi acionada esta semana para uma ocorrência que terminou com a devolução de um caminhão semirreboque com placas de Pouso Alegre (MG) ao verdadeiro dono. Conforme foi apurado pela Polícia Civil de Jaguariúna, que também participou da ação, o veículo tinha sido roubado na cidade de Itatiba (SP) e acabou abandonado pelo ladrões na estrada Carlos Gomes, próximo à divisa com Campinas.

Acionado, o setor de inteligência da Polícia Municipal comunicou o Setor de Investigação Geral (SIG) da Polícia Civil de Jaguariúna e os policiais foram até o local, onde receberam a informação de que o caminhão estava estacionado ali há pelo menos duas semanas. Isso chamou a atenção dos moradores daquela região e de quem costuma passar pela estrada, e a Polícia Municipal foi avisada.

Num trabalho conjunto, Polícia Municipal e Polícia Civil conseguiram localizar o proprietário e devolveram o caminhão sem a necessidade de providenciar um guincho e o recolhimento do veículo ao pátio, o que acarretaria em mais despesas para o legítimo dono. De acordo com o comando da Polícia Municipal de Jaguariúna, a devolução ao dono buscou minimizar os prejuízos do proprietário, uma vez que não havia pistas dos marginais que praticaram o furto.