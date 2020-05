Policlínica Municipal de Holambra passa por reforma

A Policlínica Municipal de Holambra, unidade de saúde que atende casos de urgência e emergência e recebe pacientes para consultas médicas, odontológicas e exames, passa por reforma. A previsão é de que o trabalho seja finalizado no início de outubro. O serviço realizado no local não sofrerá alterações.

De acordo com o diretor municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Kahlil Barbosa, as melhorias incluem pintura interna e externa, substituição das calhas, da tubulação de captação de água da chuva e da telha metálica da recepção. O investimento é de cerca de R$ 100 mil.

“O trabalho é feito em etapas. Por isso não há nenhum tipo de prejuízo no atendimento”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “As melhorias irão proporcionar mais segurança e qualidade de atendimento”.

Além destas melhorias, foram realizados no início do mês serviços de limpeza e desinfecção do prédio, com aplicação de resina específica para áreas hospitalares no piso de toda a unidade.