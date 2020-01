Polo Astronômico de Amparo promove sessões especiais e curso durante as férias de janeiro

Programação dos dias 18 e 19, sábado e domingo, oferece observação do Sol através de telescópios, atividades no planetário de digital e o espetáculo teatral “O Pequeno Príncipe”; curso de difusão científica acontece no dia 25

Observação do Sol através de telescópios, atividades no planetário digital, teatro e um curso de difusão científica são as atrações do mês de janeiro no Polo Astronômico de Amparo, no interior de Paulo. A programação especial de férias acontece no sábado (18) e no domingo (19) e termina no sábado seguinte, dia 25, com o curso “Visão para o Universo“. As inscrições estão abertas e po dem ser feitas pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br.

As sessões do primeiro final de semana do projeto “Férias no Polo” unem astronomia e cultura em duas manhãs e tardes de conhecimento, interação e entretenimento. O público tem a oportunidade de escolher entre dois horários: das 10h às 12h ou das 14h30 às 16h30, tanto no sábado (18) quanto no domingo (19).

Entre os atrativos está a observação do Sol com telescópios devidamente preparados para esse tipo de atividade, além de explicações feitas por especialistas sobre a origem e o funcionamento do astro-rei. Na sala de projeções hemisféricas do planetário digital, acontecem sessões imersivas e didáticas com o tema “Da Terra aos Planetas“. Uma chance única para que os visitantes conheçam virtualmente o céu do Verão e participem de uma “viagem” que explora o Sistema Solar.

A programação de férias no complexo astronômico de Amparo ainda prevê para os dias 18 e 19 de janeiro a apresentação do espetáculo infantil “O Pequeno Príncipe“, uma produção da Cia. Lázaro de Teatro, com sede na Casa do Teatro, em Amparo.

A peça é baseada na mundialmente conhecida obra do escritor francês Antoine de Sant-Exupéry e conta a história da amizade entre um homem, que tem seus desenhos incompreendidos pelo mundo, e um príncipe que habita um asteroide. Um espetáculo que promete encantar crianças e adultos. A classificação é livre.

Os ingressos para as sessões especiais com direito a programação completa podem ser comprados pelo site www.poloasstronomicoamparo.com.br. Os valores são R$ 60 (inteira) e R$ 30 para estudantes, professores, idosos e portadores de necessidades especiais. Crianças até 3 anos não pagam. O limite máximo é de 100 pessoas por sessão. Durante a programação de férias o Restaurante Galileu, nas dependências do Polo Astronômico, funciona com completo serviço de lanchonete e almoço.

Curso “Visão para o Universo” oferece 50 vagas

Ainda como parte da programação de férias, o Polo Astronômico de Amparo promove no sábado (25) o curso de difusão científica “Visão para o Universo“. A atividade é voltada para pessoas a partir de 13 anos sem a necessidade prévia de qualquer conhecimento sobre astronomia.

Ao todo são oferecidas 50 vagas e o investimento é de R$ 130 (sem café e almoço) ou R$ 180, com café e almoço inclusos. A inscrição pode ser feita pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br&nb sp;ou pelos telefones (19) 3326-8264 e (19) 99295-9586 (WhatsApp). O curso terá oito horas de duração, das 9h às 18h, com intervalos para a alimentação.

O programa inclui aulas teóricas em sala de aula, simulações práticas no planetário digital, uso da Semiesfera Armilar e observação do Sol através de telescópios apropriados. O conteúdo aborda temas como a evolução do conhecimento sobre o universo, observação do céu, distâncias astronômicas, Lua, objetos do Sistema Solar, Sol e as estrelas, galáxias e origem do universo. Todos os participantes recebem diploma ao final do curso.

Sobre o Polo Astronômico de Amparo

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”. A intenção é coibir a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades. É nesse complexo que está em operação desde julho de 2019 o maior telescópio refletor do Brasil aberto para o uso público.

O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso no km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho.

Serviço

Polo Astronômico de Amparo

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, bairro do Sertãozinho, Amparo-SP

Informações – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 99295-9586 ou (19) 99412-1902

Programação de Férias

Dias – 18 e 19 de janeiro, sábado e domingo

Horários das sessões:

10h às 12h ou das 14h30 às 16h30

Atividades:

– Sessões no planetário digital com o tema com “Da Terra aos Planetas”

– Observação do Sol através de telescópios apropriados

– Espetáculo infantil “O Pequeno Príncipe“, com a Cia. Lázara de Teatro

Ingresso – R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada) para para estudantes, professores, idosos e portadores de necessidades especiais. Crianças até 3 anos não pagam

Alimentação – O Restaurante Galileu, nas dependências do Polo Astronômico, funciona com completo serviço de lanchonete e almoço.

Dia – 25 de janeiro, sábado

Curso – “Visão para o Universo”

Horário – 9h às 18h (com intervalos para almoço e café)

Idade mínima – 13 anos

Valores – R$ 130 (sem almoço e café); R$ 180 (com almoço e café inclusos)