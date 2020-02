Polo Astronômico de Amparo promove sessões especiais para quem pretende ‘fugir’ do Carnaval

Complexo no interior paulista reabre para visitação pública em fevereiro, com programação das 18h às 22h; no período carnavalesco há atividades previstas para o sábado (22) e também para o domingo (23)

O Polo Astronômico de Amparo, um dos mais completos e modernos do Estado de São Paulo, localizado a 137km da capital paulista e a 68km de Campinas, reabre para a visitação pública noturna a partir de fevereiro.

Uma das atrações do mês é a programação especial de Carnaval destinada para quem busca trocar o agito dos blocos e dos desfiles na avenida por uma alternativa diferenciada de lazer, entretenimento e conhecimento.

No período da festa cultural mais popular do País, o Polo Astronômico promove atividades no sábado (22) e, excepcionalmente, no domingo (23), das 18h às 22h. Nas duas noites os fãs da astronomia têm a chance de participar de sessões no planetário digital com o tema “Uma breve história do Sistema Solar“, reconhecer o céu de Verão a olho nu e receber explicações didáticas de professores especializados.

A visita ainda inclui a observação da Lua, em sua fase crescente, da nebulosa grande de Órion e de aglomerados de estrelas da Via Láctea através dos telescópios.

O Polo Astronômico de Amparo tem em operação há seis meses o maior telescópio aberto para o uso público do Brasil. O equipamento é um telescópio refletor com 650mm de abertura.

O complexo ainda conta com mais três telescópios refletores, de 360mm, 340mm e 200mm de abertura, um refrator de 150mm e ainda dois instrumentos para a observação solar.

Última chance para observar Vênus

Ainda no mês de fevereiro uma das principais atrações da programação no Polo Astronômico de Amparo é a oportunidade de o público observar o planeta de Vênus.

Por conta da posição da Terra em relação ao astro, Vênus pode ser visto através dos telescópios apenas até as 20h no sábado (8). A dica é chegar cedo, já que as sessões começam às 18h.

Mas fevereiro ainda reserva muitas emoções aos visitantes. Também no sábado (8), a Lua cheia é a atração desde o nascimento.

O Polo Astronômico abre a oportunidade para que o público fotografe os “mares” e as crateras raiadas do satélite natural da Terra em uma sessão especial.

Atividades mesmo com céu encoberto e chuva

O interesse e a curiosidade das pessoas pelo espaço fazem com que o Polo Astronômico de Amparo se mantenha aberto mesmo com o céu encoberto ou com chuva, situações que impossibilitam as observações pelo telescópio.

Nestes casos, são preparadas atividades especiais, com visitas técnicas por todo o complexo, palestras sobre o universo com professores do Polo Astronômico, além de apresentações e simulações no moderno planetário digital, uma das principais atrações do Polo Astronômico.

Região única e de fácil acesso

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, às margens da Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.

A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”. A intenção é coibir a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades.

O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso no km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O complexo ainda conta com estacionamento gratuito e completo serviço de lanchonete.

O ingresso para as sessões publicas custa R$ 40 (inteira), com desconto de 20% por tempo limitado, e R$ 20 (meia) para estudantes com carteirinha, idosos, mediante a apresentação do RG, e professores. A entrada pode ser comprada pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br, onde também estão informações detalhadas da programação de cada final de semana.

Serviço

Polo Astronômico de Amparo

Endereço – Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), Amparo-Bragança Paulista, Km 29, bairro do Sertãozinho, Amparo-SP

Informações – www.poloastronomicoamparo.com.br

Telefone – (19) 3326-8264

WhatsApp – (19) 99295-9586 ou (19) 99412-1902

Programação de Fevereiro 2020

Dia 8 de fevereiro – Sábado

Sessões no Planetário – Tema: “Uma breve história do Sistema Solar”

18h15 – Primeira sessão

19h15 – Segunda sessão

20h15 – Terceira sessão

Sessão no Observatório

Reconhecimento do céu a olho nu e observação com telescópio

Horário – 18h30 às 22h

Destaque da noite no observatório :

Planeta Vênus – até as 20h

Lua cheia

Pleiades (aglomerado aberto de estrelas)

Noite ideal para contemplar o nascer da Lua no Polo Astronômico de Amparo e ainda observar e fotografar os “mares” e crateras raiadas da Lua

Dia 15 de fevereiro – Sábado

Sessões no Planetário – Tema: “Uma breve história do Sistema Solar”

18h15 – Primeira sessão

19h15 – Segunda sessão

20h15 – Terceira sessão

Sessão no Observatório

Reconhecimento do céu a olho nu e observação com telescópio

Horário – 18h30 às 22h

Destaque da noite no observatório :

Observação das grandes nebulosas de Órion e aglomerados de estrelas da Via Láctea

Noite ideal para contemplar o belíssimo céu estrelado visível no Polo Astronômico de Amparo e apreciar as constelações típicas do Verão

Dia 22 de fevereiro – Sábado de Carnaval

Sessões no Planetário – Tema: “Uma breve história do Sistema Solar”

18h15 – Primeira sessão

19h15 – Segunda sessão

20h15 – Terceira sessão

Sessão no Observatório

Reconhecimento do céu a olho nu e observação com telescópio

Horário – 18h30 às 22h

Destaque da noite no observatório :

Observação das grandes nebulosas de Órion e aglomerados de estrelas da Via Láctea

Noite ideal para contemplar o belíssimo céu estrelado visível no Polo Astronômico de Amparo e apreciar as constelações típicas do Verão.

Dia 23 de fevereiro – Domingo – Sessão Especial de Carnaval

Sessões no Planetário – Tema: “Uma breve história do Sistema Solar”

18h15 – Primeira sessão

19h15 – Segunda sessão

20h15 – Terceira sessão

Sessão no Observatório

Reconhecimento do céu a olho nu e observação com telescópio

Horário – 18h30 às 22h

Destaque da noite no observatório :

Observação das grandes nebulosas de Órion e aglomerados de estrelas da Via Láctea

Noite ideal para contemplar o belíssimo céu estrelado visível no Polo Astronômico de Amparo e apreciar as constelações típicas do verão