Polo de Pedreira da UNIVESP recebe inscrições para o Vestibular 2023

A Universidade Virtual de São Paulo (UNIVESP) está recebendo inscrições para o Vestibular 2023, para cursos de graduação gratuitos em Pedreira. As inscrições vão até o dia 30 de março.

No total serão 45 vagas para a modalidade de Ensino a Distância (EAD). São eles: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura); Ciência de dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação); Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

O candidato deve realizar sua inscrição pelo site oficial da UNIVESP, com taxa de inscrição de R$ 51,75, e as provas ocorrem no dia 28 de maio, às 13h. Já o início das aulas está previsto para o final de julho de 2023.

Para concorrer às vagas, é necessário ter concluído o Ensino Médio ou finalizar o curso até a data de matrícula. Também é possível utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de 2020, 2021 e 2022, para integrar a nota final.

Os locais do exame serão divulgados no dia 19 de maio, no site do Vestibular da UNIVESP, e o gabarito oficial sai no dia 29 de maio. Os cursos serão realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma online na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores.

O Polo da UNIVESP de Pedreira está localizado na Rua João Lúcio de Moraes, nº 270, bairro Jardim Triunfo, telefone: (19) 3853-2747, email: pedreira@polo.univesp.br.