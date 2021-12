Pólos de Vacinação contra a COVID-19 de Pedreira passam a atender apenas até as 17h

O novo horário de vacinação começará a partir da próxima segunda-feira, 13

A Secretaria Municipal de Saúde informa a população pedreirense que a partir da segunda-feira, 13 de dezembro, os Pólos de Vacinação contra a COVID-19, que são os Postos de Saúde da Vila Canesso e Águas de Março, além da Central de Saúde, deixam de aplicar a vacina contra a COVID-19 após as 17 horas, como vinha ocorrendo há vários meses.

Ana Lúcia Nieri Goulart, secretária de Saúde, informou que a procura pela vacina diminuiu muito nos últimos meses e não há razão para manter o atendimento até as 19 horas. “Pedimos para a população procurar pelo Posto de Saúde mais próximo de sua residência, sempre das 9h às 14h, para tomar a vacina contra a COVID-19. O Drive Thru realizado aos sábados, no Estádio Municipal, acontecerá ainda nos dias 11 e 18 de dezembro, depois também não será mais realizado”, destacou Ana Lúcia.

O Departamento de Vigilância Epidemiológica ressalta que neste momento estão sendo vacinados jovens a partir dos 12 anos com a primeira dose, aplicando a segunda dose, além da dose adicional para pessoas a partir dos 18 anos e que tenham tomado a segunda dose há 4 meses.