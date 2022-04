Ponte em lago de Engenheiro Coelho está interditada para obras

Obras devem terminar até este final de semana

A ponte de madeira que fica na calçada do Lago Municipal passará por reforma e está interditada para a travessia. A informação foi divulgada pela Prefeitura na tarde desta segunda-feira (25).

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos solicitou a interdição da ponte de madeira, que fica na calçada em torno do Lago Municipal, próximo ao barracão da feira livre. A informação é que a interdição acontece para a realização de obras para a recuperação da ponte e também da calçada que margeia o Lago Municipal.

A interdição foi feita pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana. As obras devem ser concluídas até o fim de semana.