Ponte Preta x Novorizontino: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Ponte Preta e Novorizontino fazem um confronto direto na tabela da Série B do Brasileiro marcado para esta sexta-feira, às 19h, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do campeonato.

Sem perder há duas partidas (vitória sobre o Brusque e empate no dérbi), a Ponte volta ao Majestoso para defender a invencibilidade como mandante na Série B. São duas vitórias e um empate. Com oito pontos, a Macaca aparece na faixa intermediária da tabela e pode dormir no G-4 em caso de resultado positivo.

Embalado por duas vitórias seguidas, o Novorizontino, com nove pontos, busca se firmar em posições distantes da zona de rebaixamento. Após ficar seis meses sem vencer e ser rebaixado no Paulistão, a meta no clube é fazer uma Série B sem sustos. Por isso, considera fundamental pontuar contra um time que considera concorrente direto na luta contra a degola.

Estádio Moisés Lucarelli recebe Ponte x Novorizontino nesta sexta — Foto: Gustavo Biano/ EPTV

Transmissão: sportv e Premiere para todo o Brasil, com narração de Vinicius Rodrigues e comentários de Sérgio Xavier.

Escalações Prováveis

Ponte Preta – Técnico: Hélio dos Anjos

Depois de encontrar uma espinha dorsal, Hélio tem mexido apenas em caso de necessidade. Nesta sexta, por exemplo, a tendência é que a escalação tenha apenas uma novidade em relação ao dérbi, com a entrada de Fabrício na zaga para substituir o lesionado Fábio Sanches.

Provável time: Caíque França, Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos; Felipe Amaral, Léo Naldi e Ramon; Echaporã, Danilo Gomes e Lucca.

Desfalques: lateral-esquerdo Artur e zagueiro Fábio Sanches (problema muscular); zagueiro/volante Léo Santos (recuperação de problema no joelho); meia Fabinho (ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo); atacante Ribamar (cirurgia no tendão de Aquiles).

Pendurados: Wallisson, Ramon, Norberto, Danilo Gomes, Felipe Amaral e Hélio dos Anjos (técnico).

Provável Ponte contra o Novorizontino — Foto: ge

Novorizontino – Técnico: Allan Aal

Sem desfalques com relação ao time que entrou em campo na última rodada, o técnico Allan Aal deve fazer apenas uma mudança: Welliton deve ganhar a vaga de Quirino no comando do ataque. A tendência é pela manutenção do time que tem atuado nas últimas rodadas.

Quem está fora: Bruno Silva (lesionado); Ronaldo, Ronald, Paulinho, Lucas Mendes e Adriano (todos em fase de transição).

Pendurados: Douglas Baggio

Time provável: Giovanni; Felipe Albuquerque, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Gustavo Bochecha, Jhony Douglas e Diego Torres; Douglas Baggio, Hélio e Welliton (ou Quirino).

Provável Novorizontino contra a Ponte Preta — Foto: ge

Arbitragem