Ponto itinerante de vacina esteve na Praça Santa Rita, em Artur Nogueira, nesta sexta

Agentes aplicam primeiras, segundas e terceiras doses; ação se estendeu até às 11h



Com o objetivo de alcançar os moradores que estão com doses atrasadas da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde, tem instalado pontos itinerantes de vacinação em praças do município. Nesta sexta-feira (12), a tenda foi instalada na Praça Santa, no Jardim Planalto – popularmente conhecida como Praça Santa Rita.

A ação teve início às 9h e se estendeu até às 11h, onde os agentes aplicam primeiras, segundas e terceiras doses. Lembrando que as terceiras doses estão liberadas apenas para idosos maiores de 60 anos, profissionais da saúde e imunossuprimidos – veja critérios abaixo.

A sala de vacina do Espaço Mãe e Filho e o drive-thru da UBS Terezinha Vicensotti atendem normalmente, das 9h às 11h e das 13h às 14h, sem necessidade de agendamento.

CRITÉRIOS

De acordo com a secretaria de Saúde, podem receber o reforço da imunização (3ª dose) os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que completaram 180 dias ou mais da data em que receberam a segunda etapa da vacina. Também podem receber a dose adicional os pacientes imunossuprimidos que completaram 28 dias ou mais da segunda dose.

O grupo de imunossuprimidos inclui pessoas com imunodeficiência primária grave; em quimioterapia para câncer; pessoas transplantadas; com HIV; que faz uso de corticóides em doses ou de drogas modificadoras de resposta imune; pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise); pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

A comorbidade deve ser comprovada no momento da vacinação através de um comprovante médico, como exames, receitas, prescrição ou relatório.