População recebe máscaras e orientações no combate à Covid-19

Na terça-feira (28), as ações de combate ao coronavírus que vêm ocorrendo pela cidade durante a pandemia foram intensificadas e ganharam um novo incremento: a distribuição de máscaras à população.

Atuando em pontos de maior movimentação de pessoas por todo o município, como mercados, filas de bancos, praças e no Complexo Lavapés, as equipes de fiscalização, compostas por agentes da Vigilância em Saúde, Guarda Civil Municipal (GCM) e Central de Fiscalização, orientaram os munícipes sobre a importância do isolamento social e medidas de proteção à saúde nestes tempos de pandemia.

Pedestres e clientes dos estabelecimentos eram abordados pelos agentes e recebiam máscara de tecido e panfleto instrutivo sobre a importância do acessório e a maneira adequada de usá-lo.

As operações de fiscalização continuam, vistoriando estabelecimentos, monitorando fluxo de pessoas, dispersando aglomerações e orientando a população.

O uso de máscaras é recomendado e incentivado pela Prefeitura. Embora não haja obrigatoriedade por questões jurídicas, é necessário que a população assimile a necessidade de adquirir o hábito, haja visto que a utilização reduz consideravelmente chance de contaminação pela Covid-19.

Máscaras

A entrega é proveniente de trabalho conjunto ao Fundo Social, que opera uma campanha de confecção de máscaras de tecido através de parcerias voluntárias com costureiras da cidade. Segundo projeções da entidade, a expectativa é de produzir 5.000 itens numa primeira etapa do projeto.

Munícipes interessados em auxiliar na produção do material, seja com prestação de serviços ou doação de bens, podem entrar em contato com o Fundo Social através do telefone 3862-3129, ou pelo e-mail Fsmirim@gmail.com.

Àquele que se dispor a auxiliar com a confecção, receberá da entidade um kit com materiais de costura, como tecido, elástico e linha, podendo executar a confecção de sua própria casa ou na própria sede do Fundo, mediante acordo e devido agendamento.