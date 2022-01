Populares afirmam que não estavam conseguindo fazer o teste na Tenda Covid, Prefeitura nega

A Prefeitura de Artur Nogueira negou, por meio de nota, a denuncia feita por populares – por meio de redes sociais – de que havia falta de testes para detectar a Covid-19 na Tenda do Covid.

Além da negativa, o órgão municipal destacou também, que tem adotado as medidas do novo protocolo do Ministério da Saúde e que tem utilizado os testes com cautela. Noguei

Todo o imbróglio começou após, por meio de “denuncia” nas redes sociais, nessa segunda-feira (17), alguns populares manifestarem descontamento, alegando de que não estavam conseguindo realizar o teste na Tenda Covid . Acrescentaram ainda que, não havia teste de Covid-19 no local.

Ao ser procurada para falar sobre o caso, a prefeitura emitiu nota, afirmando que as reclamações não são verdadeiras. Ressaltou ainda que, o órgão está seguindo o protocolo de orientação do governo do estado.

Veja a nota da prefeitura

“A informação de que não há testes de Covid-19 em Artur Nogueira é inverídica. Seguindo o novo protocolo do Ministério da Saúde e, orientação do Governo do Estado de São Paulo e Sociedade Brasileira de Infectologia, a Prefeitura de Artur Nogueira tem usado os testes com cautela, consciência e prudência, observando cada quadro clínico dos pacientes conforme orientação do médico. A medida se faz necessária tendo em vista a falta dos recursos de testagem no mercado.

Nesta segunda-feira (17), inclusive, durante reunião da Agemcamp e RMC, foi debatida a falta de insumos. Além disso, o encontro frisou que a decisão da testagem é feita pelos médicos.

O Poder Executivo Municipal orienta que as medidas sanitárias continuem sendo adotadas pelos moradores, como uso de máscaras, álcool em gel, evitar aglomerações e tomar a vacina, completando o ciclo de imunização”.