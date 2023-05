Porsche Carrera Brasil: Werner Neugebauer e a conexão histórica com o autódromo de Goiânia

Depois de atingir a marca de 100 corridas na Porsche Carrera Brasil com uma vitória na última etapa disputada pelo campeonato Endurance, em Interlagos, São Paulo (SP), agora o piloto Werner Neugebauer vai relembrar outro capítulo de sua carreira. Palco da próxima etapa do campeonato Sprint (corridas curtas) nos dias 3 e 4 de junho, o autódromo de Goiânia também é especial para Neugebauer. Goiânia foi onde o gaúcho voltou a atuar no automobilismo em 2016, justamente na sua estreia pela Porsche, após uma pausa de oito anos.

A corrida número um de Neugebauer com os carros de corrida mais produzidos do mundo foi uma prova Endurance em parceria com Fábio Alves. Após classificar o carro #54 na oitava colocação, a dupla fechou a corrida com um pódio no quinto lugar da classe principal. Foi o primeiro contato do piloto com carros de turismo.

Essa corrida marcou o retorno do gaúcho ao automobilismo após oito anos afastado. “Goiânia é especial para mim, foi o meu primeiro contato com Porsche, a primeira corrida foi lá e terminei em quinto ao lado do Fábio Alves… essa foi a corrida mais marcante na pista, pois o foi a minha volta ao automobilismo, foi o primeiro contato com o carro e tivemos um pódio”, disse o piloto que foi campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

Das 100 corridas disputadas por Werner, 14 foram em Goiânia. São nove pódios, duas vitórias e três pole positions. “É um circuito bem completo com curvas de alta, média e baixa velocidade. A curva um e a dois são bem rápidas, depois tem um cotovelo seguido do S de baixa… então isso faz com que a pista seja bem legal. Mas as curvas de alta são as minhas preferidas”, avalia o piloto da Mahrte Racing Team.

O público em Goiânia também costuma ser bem receptivo com os pilotos da Porsche. “Sem dúvida aqui nós temos grandes fãs de automobilismo e a gente sente isso quanto recebe o público na visitação aos boxes e quando estamos no grid e olhamos para a arquibancada cheia”, comenta Neugebauer.

Na temporada 2022 a Porsche visitou Goiânia em três oportunidades. Na abertura do campeonato, Werner classificou na quinta colocação e terminou a primeira corrida na mesma posição. Na segunda prova do fim de semana, um problema na correia forçou o piloto a abandonar a corrida quando liderava com folga.

Pela quinta, e penúltima etapa, do campeonato Sprint, os pilotos tiveram duas sessões de classificação, uma para cada corrida do final de semana. Werner ficou com a pole position na primeira prova, que terminou em terceiro, e com a segunda posição para a segunda prova, terminando também em segundo.

O terceiro encontro com a cidade foi pela segunda etapa do campeonato Endurance. Em dupla com Ricardo Zonta, os pilotos colocaram o #8 em mais um pole position e finalizaram a corrida na oitava colocação.

O quarto fim de semana de corrida da Porsche em 2023 começa com as atividades de treinos opcionais na quinta-feira (1). Na sexta-feira (2), nova sessão de treino opcional pela manhã e treino livre a tarde. No sábado (3), os pilotos fazem a classificação no período da manhã e a primeira corrida do fim de semana no início da tarde. O público terá acesso ao autódromo no domingo (4) podendo participar da visitação aos boxes às 12h15. Na sequência, às 13h30, os pilotos largam para a segunda corrida, fechando a etapa.

A Porsche Carrera Brasil tem transmissão ao vivo da classificação e das corridas pelos canais digitais da categoria, Band e SporTV.

Números de Werner Neugebauer na Porsche e na pista de Goiânia:

Total

Corridas: 100 (79 Sprint/21 Endurance)

Pódios: 55 (45 Sprint/10 Endurance)

Vitórias: 14 (10 Sprint/4 Endurance)

Pole: 9 (4 Sprint/5 Endurance)

Goiânia

Corridas: 14 (8 Sprint/6 Endurance)

Pódios: 9 (5 Sprint/4 Endurance)

Vitórias: 2 (1 Sprint/1 Endurance)

Pole: 3 (1 Sprint/2 Endurance)

Programação da 4ª Etapa da Porsche Carrera Cup, em Goiânia (992)

Quinta-feira, dia 1

14h35 – Treino opcional 1

Sexta-feira, dia 2

10h – Treino opcional 2

14h30 – Treino livre 1

Sábado, dia 3

9h – Classificação (Carrera Rookie)

9h15 – Classificação (Carrera Sport)

9h30 – Classificação (Carrera)

9h50 – Classificação TOP 10

13h30 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, dia 4

12h15 – Visitação de boxes

13h30 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Calendário Porsche Carrera Brasil 2023

1ª Etapa – Interlagos – 4 e 5 de março (SPRINT 1)

2ª Etapa – Velocitta – 15 e 16 de abril (SPRINT 2)

3ª Etapa – Interlagos – 13 de maio (ENDURANCE 1)

4ª Etapa – Goiânia – 3 e 4 de junho (SPRINT 3)

5ª Etapa – Interlagos – 15 e 16 de julho (SPRINT 4)

6ª Etapa – A DEFINIR – 2 e 3 de setembro (SPRINT 5)

7ª Etapa – A DEFINIR – 10 de setembro (ENDURANCE 2)

8ª Etapa – Interlagos – 4 e 5 de novembro (SPRINT 6)

9ª Etapa – Interlagos – 18 de novembro (ENDURANCE 3)

