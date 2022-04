Porsche Cup 2022: Josimar Júnior garante a quarta posição entre os Sprint Challenge Sport, na primeira corrida da segunda etapa

Piloto da Hebron/Energiclin, terá corrida final da etapa neste domingo às 14h45.

Mogi Guaçu (SP) — Josimar Júnior fez uma largada espetacular na primeira corrida da segunda etapa da 18ª Porsche Cup C6 Bank Mastercard, realizada no início da tarde deste sábado (23), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Largando da 14ª posição, chegou a ficar em sétimo no final da primeira volta, liderando a classe Sport, mas uma rodada no meio da terceira volta o colocou na última posição. O piloto da Hebron/Energiclin, a partir de então foi fazendo uma corrida de recuperação, tentando galgar melhor desempenho e na fase final estava em um ritmo satisfatório.

Josimar completou as 17 voltas do traçado de 3.438 metros da pista, em 27min42seg850, na quarta colocação na classe Sport. “Foi uma corrida um pouco complicada. Consegui fazer uma largada boa, chegando a liderar na minha divisão, e estava em um ritmo bom, mas um erro comprometeu toda a corrida, em uma prova que não dá para ter essa possibilidade. Fui querer arriscar mais com o carro e não conseguir segurar. Agora é ‘bola pra frente’ e se preparar para a próxima disputa”, conta o pernambucano do Porsche #77.

Para este domingo, a estratégia é prudência. “Amanhã estarei com a cabeça mais fria e em condições melhores. Como vou largar atrás, vou confiante e com cautela, para conquistar uma boa posição e somar mais pontos no campeonato”, aposta Josimar.

Neste domingo, às 14h45, acontece a segunda e última disputa do fim de semana, válida para o campeonato e com o grid invertido para os primeiros sete primeiros colocados da geral da categoria na corrida deste sábado. As corridas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo da Band e do Sportv, além dos canais oficiais da categoria, via streaming.

Sobre Josimar Júnior

O piloto, de 44 anos, fez carreira toda no kart. Iniciou em 2014 e conquistou alguns títulos como o de Campeão Paraibano F4 em 2014 e 2015, de Campeão Pernambucano Sênior 2T em 2014 e Campeão Paraibano Sênior 2T em 2018. Foi campeão da Sprint Race Brasil e vice-campeão da Overall de 2019, em uma brilhante temporada de estreia na competição pela categoria GP. Em 2020, ficou com a quinta posição na classificação final do campeonato na categoria PROAM, no Overall e no torneio da GT Sprint Race Brasil.

Josimar Júnior disputará a 18ª Porsche Cup e, para as provas Sprint, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte da Dislub, Exmed e JBS Motors.

Sobre a Porsche Cup C6 Bank Mastercard

Maior evento de GT da América Latina, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard realiza campeonatos no Brasil desde 2005. É a maior categoria monomarca e monogestão do País, mandando para a pista a cada evento cerca de 40 carros, rigorosamente idênticos. Os modelos usados na categoria são o Porsche 911 GT3 Cup, das gerações 992 e 991-2. É o carro de competição mais produzido e vendido no mundo, realizando corridas tanto em eventos-suporte de categorias como F1, 24H de Le Mans, IMSA etc, quanto em eventos proprietários. No Brasil o campeonato tem nove etapas, sendo seis de sprint (com duas corridas de até 30 minutos cada) e três de endurance, com provas de 300 a 500 km e os pilotos formando tripulações de duplas ou trios

Mogi Guaçu (SP) — Josimar Júnior fez uma largada espetacular na primeira corrida da segunda etapa da 18ª Porsche Cup C6 Bank Mastercard, realizada no início da tarde deste sábado (23), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Largando da 14ª posição, chegou a ficar em sétimo no final da primeira volta, liderando a classe Sport, mas uma rodada no meio da terceira volta o colocou na última posição. O piloto da Hebron/Energiclin, a partir de então foi fazendo uma corrida de recuperação, tentando galgar melhor desempenho e na fase final estava em um ritmo satisfatório.

Josimar completou as 17 voltas do traçado de 3.438 metros da pista, em 27min42seg850, na quarta colocação na classe Sport. “Foi uma corrida um pouco complicada. Consegui fazer uma largada boa, chegando a liderar na minha divisão, e estava em um ritmo bom, mas um erro comprometeu toda a corrida, em uma prova que não dá para ter essa possibilidade. Fui querer arriscar mais com o carro e não conseguir segurar. Agora é ‘bola pra frente’ e se preparar para a próxima disputa”, conta o pernambucano do Porsche #77.

Para este domingo, a estratégia é prudência. “Amanhã estarei com a cabeça mais fria e em condições melhores. Como vou largar atrás, vou confiante e com cautela, para conquistar uma boa posição e somar mais pontos no campeonato”, aposta Josimar.

Neste domingo, às 14h45, acontece a segunda e última disputa do fim de semana, válida para o campeonato e com o grid invertido para os primeiros sete primeiros colocados da geral da categoria na corrida deste sábado. As corridas da Porsche Cup Brasil têm transmissão ao vivo da Band e do Sportv, além dos canais oficiais da categoria, via streaming.

Sobre Josimar Júnior

O piloto, de 44 anos, fez carreira toda no kart. Iniciou em 2014 e conquistou alguns títulos como o de Campeão Paraibano F4 em 2014 e 2015, de Campeão Pernambucano Sênior 2T em 2014 e Campeão Paraibano Sênior 2T em 2018. Foi campeão da Sprint Race Brasil e vice-campeão da Overall de 2019, em uma brilhante temporada de estreia na competição pela categoria GP. Em 2020, ficou com a quinta posição na classificação final do campeonato na categoria PROAM, no Overall e no torneio da GT Sprint Race Brasil.

Josimar Júnior disputará a 18ª Porsche Cup e, para as provas Sprint, conta com o patrocínio da Hebron e Energiclin, e, ainda, para as provas da Endurance, com o suporte da Dislub, Exmed e JBS Motors.

Sobre a Porsche Cup C6 Bank Mastercard

Maior evento de GT da América Latina, a Porsche Cup C6 Bank Mastercard realiza campeonatos no Brasil desde 2005. É a maior categoria monomarca e monogestão do País, mandando para a pista a cada evento cerca de 40 carros, rigorosamente idênticos. Os modelos usados na categoria são o Porsche 911 GT3 Cup, das gerações 992 e 991-2. É o carro de competição mais produzido e vendido no mundo, realizando corridas tanto em eventos-suporte de categorias como F1, 24H de Le Mans, IMSA etc, quanto em eventos proprietários. No Brasil o campeonato tem nove etapas, sendo seis de sprint (com duas corridas de até 30 minutos cada) e três de endurance, com provas de 300 a 500 km e os pilotos formando tripulações de duplas ou trios

PORSCHE CUP C6 BANK MASTERCARD

ETAPA 2 – CAMPEONATO SPRINT – 23 E 24 DE ABRIL DE 2022

MOGI GUAÇU (SP) — AUTÓDROMO VELOCITTA

Extensão: 3.493 metros

Sentido anti-horário

Curvas: 12

Primeira corrida – resultados:

Sprint Challenge – Geral

1) #80 Raijan Mascarello, 26min36seg808

2) #5 Marcelo Tomasoni, a 7seg653

3) #3 Cristian Mohr, a 9seg225

4) #555 Ayman Darwich, a 12seg707

5) #69 Daniel Correa, a 15seg108

6) #17 Ricardo Fontanari, a 16seg495

7) #1 Urubatan Junior, a 17seg318

8) #199 Nelson Marcondes, a 17seg533

9) #117Guilherme Bottura, a 19seg762

10) #20 Vina Neves, a 25seg211

11) #14 André Gaidzinski, a 29seg220

12) #55 Ramon Alcaraz, a 29seg432

13) #33 Gustavo Zanon, a 39seg708

14) #11 Márcio Mauro, a 50seg833

15) #7 Piero Cifali, a 1min02seg089

16) #77 Josimar Junior, a 1min06seg042

17) #99 Nasser Aboultaif, a 1 volta

18) #22 Caio Castro, a 8 voltas

19) #21 Miguel Mariotti, a 15 voltas

Sprint Challenge – Sport

1) #117Guilherme Bottura, 26min56seg570

2) #14 André Gaidzinski, a 9seg458

3) #55 Ramon Alcaraz, a 9seg670

4) #77 Josimar Junior, a 36seg610

5) #21 Miguel Mariotti, a 15 voltas

Programação:

Domingo, 24 de Abril

11h45 – Visitação de Boxes

12h55 – Formação do grid CARRERA CUP (992)

13h12 – Corrida 2 / Race 2 – (25 min + 1 volta) CARRERA CUP (992)

13h35 – Formação do grid (no pit lane) SPRINT CHALLENGE (991.2)

13h51 – Corrida 2 / Race 2 – (25 min + 1 volta) SPRINT CHALLENGE (991.2)