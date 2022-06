Porsche Cup: Elias vence corrida acidentada em Interlagos

Duas intervenções do carro de segurança e uma interrupção por bandeira vermelha marcaram o complemento da terceira etapa da Porsche Cup em São Paulo

A temperatura subiu no início da tarde deste domingo (12) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no complemento da etapa 3 (Sprint) da Porsche Cup Brasil, categoria Carrera Cup. A segunda prova teve oito pilotos abandonando por acidentes diversos, que ocasionaram em intervenções do safety car e até mesmo uma interrupção por bandeira vermelha. A vitória de domingo ficou com Enzo Elias, que sobe da sexta para a quinta posição no campeonato, com 82 pontos.

Em etapa na qual os pilotos tinham o sistema ABS à disposição, os Porsche 911 da geração 992 foram levados ao limite em todas as frenagens dos 4.309 metros do principal autódromo do país.

Já na largada, três carros bateram na reta principal e ficaram fora: Leo Sanchez, Edu Guedes e João Barbosa. O acidente obrigou a primeira intervenção do carro de segurança, e logo depois, a bandeira vermelha interrompeu a corrida por alguns minutos. Ainda durante a primeira volta, Renan Pizii acertou Werner Neugebauer no Laranjinha e ambos também ficaram de fora.

No reinício, dois acidentes: no meio do S do Senna, primeira curva do circuito, Pedro Aguiar, vencedor da corrida de sábado, e Franco Giaffone, se tocaram, rodaram, mas conseguiram voltar à pista. Alguns metros depois, Francisco Horta acertou a proteção de pneus na saída da Curva do Sol, entrando na Reta Oposta.

Nas relargadas, Enzo Elias conseguia controlar o ritmo sobre Christian Hahn, o segundo colocado, e praticamente não permitiu a aproximação dos adversários. Marçal Muller foi o terceiro colocado, com Alceu Feldmann em quarto e Miguel Paludo em quinto. Franco Giaffone, Lucas Salles, Marcelo Hahn, Nelson Monteiro e Lineu Pires fecharam os dez primeiros.

A classificação do campeonato mantém Muller na liderança com 108 pontos, seis a mais que Hahn e 14 à frente de Feldmann. Paludo é o quarto com 84 pontos, apenas dois à frente de Enzo Elias – que venceu pela segunda vez na temporada.

Agora, a Porsche Cup Brasil terá um intervalo de dois meses para voltar com duas etapas em uma mesma semana. Nos dias 11 e 12 de agosto será disputada a quarta etapa Sprint (quinta e sexta-feira) e no domingo (14) a primeira etapa do Endurance, em que os pilotos correm em dupla. Ambas as etapas acontecem no circuito de Termas de Río Hondo, na Argentina.

Fala, piloto!

“Foi tranquila por causa da velocidade que a gente tinha. Sempre, depois das intervenções do safety car, a gente conseguia abrir uma distância do carro de trás, mas fácil nunca é, especialmente quando junta todo mundo para a relargada. É difícil manter a temperatura ideal dos pneus, saber como vai ser nas frenagens… Estou feliz com a vitória, é importante para o campeonato e mostramos a nossa velocidade. Vamos para cima. Prefiro correr sem ABS, mas com ele a gente também se vira muito bem”.

(Enzo Elias, piloto da Carrera Cup, #73) VENCEDOR CORRIDA 2

Resultado extra-oficial da Corrida 2

CARRERA CUP (Top-10)

1. #73 Enzo Elias, 11 voltas em 28min03s385

2. #26 Christian Hahn, a 1s674

3. #544 Marçal Muller, a 3s090

4. #1 Alceu Feldmann, a 4s486

5. #7 Miguel Paludo, a 4s637

6. #3 Franco Giaffone, a a 6s592

7. #70 Lucas Salles, a 6s677

8. #116 Marcelo Hahn, a 7s636

9. #87 Nelson Monteiro, a 9s192

10. #888 Lineu Pires, a 10s252

Classificação extra-oficial do campeonato

Carrera Cup (Top-10)

1. Marçal Muller, 108 pontos

2. Christian Hahn, 102

3. Alceu Feldmann, 94

4. Miguel Paludo, 84

5. Enzo Elias, 82

6. Pedro Aguiar, 70

7. Lucas Salles, 50

8. Franco Giaffone, 49

9. Renan Pizii, 48

10. Werner Neugebauer, 29

