Portaria principal da UPA de Mogi Mirim vai ficar fechada por uma semana

Para ingressar na unidade de saúde, as pessoas devem acessar a lateral do prédio onde uma nova portaria foi instalada provisoriamente

A partir da próxima segunda-feira (13), a portaria principal da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste, ficará fechada por, pelo menos, sete dias, mas sem prejudicar o atendimento à população. O fechamento desse espaço foi necessário para a aplicação do revestimento de uma tinta epóxi autoniveladora, que agora é padrão em quase todo o piso da UPA.

“Além de bonita, essa tinta facilita a limpeza e higienização do ambiente”, destaca o enfermeiro Clóvis Alexandre Faria, gerente administrativo dessa unidade de saúde. Ele explica que, enquanto a portaria principal permanecer fechada, o acesso à UPA será feito pela lateral do prédio, onde funciona o estacionamento. Uma sala está sendo adaptada para receber os pacientes.

Também foi providenciada uma tenda para proteger as pessoas do sol forte e que incide naquela área, especialmente no período da tarde. “Pedimos um pouco de paciência e compreensão dos usuários, pois essa obra era necessária para trazer mais agilidade e conforto às pessoas que procuram a UPA”, justificou.

A Prefeitura está investindo mais de 1,5 milhão nas reformas da UPA da Zona Leste que, além de uma nova recepção, também vai ganhar uma nova sala de emergência, farmácia, assim como a sala de observação, com dois novos sanitários.

Clóvis também fez questão de citar a nova ala pediátrica que, após as reformas, passará a contar com dois leitos e um berço, além de um banheiro próprio e um consultório. Também estão previstas mudanças do posto de enfermagem, troca das calhas, ampliação do laboratório de análises clínicas e do refeitório dos funcionários.

NO LIMITE

O administrador enfatizou que até um engenheiro especializado em instalações hospitalares foi contratado para acompanhas as obras. Ele também recomendou melhorias nas partes elétricas, hidráulicas do prédio e substituição de algumas portas e janelas.

Atualmente, a UPA atende uma média de 250 pessoas por dia, ou seja, mais de 7 mil pacientes todos os meses. Porém, nas últimas semanas, a capacidade da unidade vem sendo colocada à prova por causa do aumento dos casos de dengue. “Há dias em que trabalhamos no limite. Por isso essas reformas são tão necessárias”, finalizou Clóvis. Como sempre, vale ressaltar que a UPA só deve ser procurada em casos de urgência ou emergência. Para os demais casos, os pacientes devem ir às UBSs (Unidades Básicas de Saúde) onde são cadastradas.