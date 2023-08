Porte Ilegal de Arma de Fogo e Embriaguez ao Volante: Uma Combinação Perigosa em Mogi Mirim

Da Redação

Foto Divulgação

Ação policial resulta na prisão de indivíduo portando arma de fogo e sob efeito de álcool

Na tade de 27 de agosto, uma ação policial em Mogi Mirim resultou na prisão de um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. A operação envolvendo equipes da Polícia Militar destacou a importância da atuação policial na prevenção de crimes.

A operação foi conduzida pelas seguintes equipes:

Equipe I-26997:

Cabo PM Motta

Soldado PM Jonas

Apoio:

CGP 2

3º Sargento PM Ambrósio

Soldado PM Becaleti

Equipe I 26225:

O Desenrolar da Ocorrência

A ação teve início após receber informações sobre um indivíduo que estaria portando uma arma de fogo e teria efetuado um tiro na Rua Santa Cruz. As equipes foram dirigidas imediatamente ao local, onde o suspeito já estava sendo abordado por outra equipe, composta pelo Cabo PM Franco e o Soldado PM Anderson, juntamente com CGP2. No entanto, durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, e o suspeito foi liberado.

No local, surgiram novas informações de que a arma estaria escondida no interior de um veículo GM Kadett, próxima à cena do incidente. As equipes intensificaram o patrulhamento nas proximidades e avistaram um veículo com as mesmas características. Os policiais acompanharam o veículo até ele parar em um bar . O suspeito desembarcou e entrou no estabelecimento, onde foi abordado pelas equipes.

Durante a abordagem, o indivíduo tentou sacar uma arma de fogo Glock G17, calibre 9mm, com 15 munições intactas. Os policiais buscam contê-lo, apesar de sua visibilidade embriaguez e comportamento alterado. Foi necessário o uso de algemas para preservar a integridade do detido e da equipe policial.

Embora a arma estivesse legalizada, o indivíduo estava portando-a em desacordo com as normas vigentes. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e embriagado ao volante, permanecendo à disposição da justiça.

Essa operação policial em Mogi Mirim destaca a importância do trabalho das forças de segurança na prevenção de crimes relacionados ao porte ilegal de armas de fogo e ao comportamento perigoso de motoristas embriagados. A ação rápida e eficaz das equipes investigadas na prisão do suspeito e na retirada de uma arma de fogo das ruas, contribuindo para a segurança da comunidade.