Porte Ilegal de Arma de Fogo por Menor de Idade em Cosmópolis

Na tarde do dia 15 de maio, as autoridades policiais de Cosmópolis foram acionadas para uma intervenção que resultou na apreensão de uma arma de fogo e na condução de um menor de idade à delegacia. O incidente destaca a preocupação contínua com a segurança pública e o combate ao porte ilegal de armas, especialmente quando envolve jovens.

A equipe de patrulha, durante suas rondas habituais, observou um indivíduo que apresentava sinais de nervosismo ao perceber a presença policial. O comportamento suspeito do sujeito chamou a atenção dos policiais, especialmente quando ele foi visto com a mão direita na linha da cintura, indicando possivelmente que estava ocultando algo.

Diante da situação, os policiais realizaram uma abordagem cuidadosa e descobriram que o indivíduo em questão era um menor de apenas 15 anos de idade. Durante a revista pessoal, foi encontrada em sua posse uma arma de fogo: um revólver calibre 38, com capacidade para seis disparos.

O revólver, descrito como um modelo oxidado de 2 polegadas, representa uma grave ameaça à segurança pública quando nas mãos de um indivíduo tão jovem e inexperiente. A rápida intervenção dos policiais resultou na apreensão da arma e na condução do menor à delegacia de polícia local.

Após o registro da ocorrência, o menor foi liberado para a responsável legal.