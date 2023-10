Porte Ilegal de Arma: Indivíduo é Detido em Mogi Guaçu

Da Redação

Na tarde do dia 13 de outubro, na cidade de Mogi Guaçu, um indivíduo identificado como HOS foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo após uma ação policial. A ocorrência envolveu a equipe da FORÇA TÁTICA, juntamente com a Equipe FT I-26072, que prestou apoio à Equipe FT I-26071 em um caso de furto de veículo no bairro Guaçu Mirim I.

Durante a operação, os policiais avistaram um veículo Fiat Uno Mille de cor verde, ocupado por dois homens, que agiram de maneira suspeita ao perceberem a presença policial. Os indivíduos visados ​​esconderam o rosto, o que levou os agentes a realizar uma abordagem imediata. Após uma revista pessoal, nenhum item ilícito foi encontrado com os suspeitos.

No entanto, durante a busca veicular, os policiais descobriram uma pistola Taurus TH 40, calibre .40 S&W, contendo 11 munições intactas, enroladas em um pano vermelho, localizada no compartimento do filtro de ar do veículo. Questionado sobre a propriedade da arma, HOS afirmou que a adquiriu na cidade de Poços de Caldas, pagando a quantia de R$ 10.000,00. Alegou que a mantinha para sua própria segurança, mas não possuía nenhuma documentação que comprovasse a legalidade da arma.

Diante da confirmação do porte ilegal de arma, os policiais deram voz de prisão ao HOS e leram seus direitos constitucionais. Tanto o suspeito quanto o passageiro foram transportados ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o Delegado de Plantão, tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão do indiciado. Este foi detido à disposição da Justiça, enquanto o passageiro, identificado como Testemunha foi liberado.

Importante ressaltar que não houve necessidade de utilização de algemas durante a ação policial. A apreensão da arma de fogo contribui para a segurança da comunidade, ao retirar uma arma ilegal das ruas e levar o suspeito a responder legalmente por suas ações.