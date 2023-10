Pós-Vestibular Unicamp 2024: O Apoio da Oficina do Estudante

Por Regina Vicenzotti

Fotos Crédito Divulgação/Curso e Colégio Oficina do Estudante

O vestibular da Unicamp é um dos momentos mais desafiadores na vida de um estudante, exigindo dedicação e preparação ao longo de meses. Para entender como uma escola pode apoiar seus alunos nessa jornada, entrevistamos Alfredo Terra Neto, Orientador Pedagógico do Curso Pré-Vestibular Oficina do Estudante, em Campinas. Nesta entrevista, Alfredo compartilha insights sobre as medidas tomadas pela escola no dia da prova, o que os alunos mais valorizaram em sua preparação e oferece uma mensagem importante para os estudantes e suas famílias.

– Como a escola apoiou os alunos no dia da prova? Quais foram as medidas tomadas

para garantir que os alunos se sentissem preparados e confortáveis?

Para preparar os alunos para esse momento de prova, nós tivemos, no sábado, dia 28, um

aulão chamado de Oficinão, que tem muito mais o intuito de acolher e tranquilizar o aluno e

passar conteúdos que têm algum grau de relevância. Esse evento é realizado, principalmente,

com o objetivo de acolher o aluno antes da prova.

No domingo, dia da prova do vestibular, como de costume, os professores e a equipe de

coordenação, junto a outros colaboradores, nos reunimos nos principais locais, no momento em

que antecedeu a prova, para dar um último abraço nos alunos. Basicamente, essas são as

medidas. E eles ficaram bastante felizes com essa presença no local de prova, eles externaram

ali bastante gratidão.

– O que os alunos mais valorizaram durante sua preparação para o vestibular da Unicamp,agora que o processo de exame está concluído?

Os alunos acabaram tendo uma maior satisfação pelas aulas oferecidas. A equipe de

professores da Oficina é muito atualizada e muito alinhada com todos os conteúdos. Os

plantonistas também.

Sobretudo as aulas, o carinho dos professores, a tranquilidade que os alunos passaram ao

longo do dia, durante todo ano e, basicamente, o conhecimento da nossa equipe sobre o

vestibular da Unicamp é fantástico. Uma vez que a maioria dos nossos professores tem

formação na Unicamp, e trabalhamos num cursinho que é em Campinas. Temos um

conhecimento vasto sobre esse vestibular. Essa é a maior satisfação e gratidão dos alunos.

Há algum destaque especial ou mensagem que o Colégio Oficina do Estudante gostaria

de compartilhar com os alunos e suas famílias após o vestibular da Unicamp?

Os alunos e suas famílias devem ter tranquilidade e entender que a prova é uma fotografia do

aluno naquele momento, não é um filme. Essa analogia é importante.

A vida do aluno é como se fosse um filme. A prova da Unicamp, ou qualquer outra prova de

vestibular, é uma fotografia do aluno naquele momento. Então, se ele passou, se ele for

aprovado, legal, bacana, é uma fotografia é muito boa daquele momento da vida dele.

Se ele não passou, é entender também que é uma fotografia, que não vai refletir a realidade.

Isso não é uma marca que vai ficar nele para sempre. Então, ele tem que ver o que precisa

mexer para passar no próximo ano, caso o desejo dele seja realmente a Unicamp. Então essa

analogia é muito importante. Filme versus fotografia.

A vida do aluno é o filme e está sendo escrito por ele e continuará sendo escrito por ele, de

alguma forma. O vestibular, como uma fotografia, registra apenas um momento, então, é

aguardar a vinda de um resultado positivo e, caso não tenha sido, não tem problema, é só se

preparar que irá conseguir ser aprovado futuramente.

Essa mensagem promove a resiliência e o crescimento contínuo, lembrando aos alunos e suas famílias que uma única prova não define o potencial e o futuro de um estudante.

Alfredo Terra Neto, Orientador Pedagógico do Curso

Pré-Vestibular Oficina do Estudante