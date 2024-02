POSSE FOLIA 2024 JÁ TEM SUA RAINHA, PRINCESA E REI MOMO

Com 190 votos, Isolda Abreu de Almeida é a nova Rainha do Posse Folia 2024, seguida de Bruna Rafaela Santos Pinheiro, com 187 votos, eleita como princesa do carnaval possense. O Rei Momo escolhido foi Leonam Damasio. Os representantes da festa carnavalesca de Santo Antônio de Posse foram apresentados na noite desta quinta-feira, 1º de fevereiro, em edição especial da Feira da Lua. Com expressiva participação popular via internet, o concurso contou com cerca de seiscentos votos e cinco candidatas ao posto de rainha e princesa. A noite foi embalada com muito pagode ao som do Grupo Incendeia (@incendeiaoficial ), reunindo uma multidão na Praça Coronel David Baptista (Praça da Matriz).