Receita Federal Apreende 43 kg de Haxixe no Aeroporto de Viracopos

A Receita Federal realizou uma importante apreensão de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), nesta semana. Durante uma fiscalização de rotina, agentes identificaram cerca de 43 quilos de haxixe escondidos em uma remessa.

A carga tinha origem nos Estados Unidos e tinha como destino final o estado de São Paulo.

Após a apreensão, o material foi encaminhado às autoridades competentes para análise e investigação. A Receita Federal reforçou que operações como essa são essenciais para combater o tráfico internacional de drogas e proteger as fronteiras do país.

A ação destaca a eficiência dos sistemas de fiscalização alfandegária no aeroporto de Viracopos, um dos principais terminais de carga aérea do Brasil. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo envio e recebimento da carga ilícita.