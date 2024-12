Dupla é Presa por Roubo a Transeunte em Mogi Guaçu

Na madrugada de 12 de dezembro, dois homens foram presos em flagrante após roubar uma bolsa e outros pertences de duas mulheres no Jardim Novo I, em Mogi Guaçu. A ação rápida da Polícia Militar foi crucial para a captura dos indivíduos e a recuperação dos objetos.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas, identificadas como N. e L., estavam sentadas na calçada de um estabelecimento comercial quando foram abordadas por dois suspeitos em uma bicicleta. Os homens simularam estar armados e subtraíram uma bolsa contendo maquiagens, um molho de chaves e dinheiro.

Após serem acionados, os policiais realizaram patrulhamento com base nas características fornecidas pelas vítimas e nas imagens das câmeras de segurança do local. No bairro Santa Terezinha I, dois homens que correspondiam à descrição foram localizados e abordados. Durante a busca pessoal, foram encontrados R$ 87 em espécie no bolso de um dos suspeitos, identificado como A. Confrontados, os homens confessaram o crime e indicaram o local onde haviam descartado os objetos roubados.

Os policiais se dirigiram ao local indicado e localizaram uma bolsa bege com maquiagens e um molho de chaves em um gramado. Os itens foram reconhecidos pelas vítimas como sendo de sua propriedade.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de roubo. Os indiciados permanecem à disposição da Justiça, e os pertences foram restituídos às vítimas.