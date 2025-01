Depois de 49 anos, Ceasa Campinas tem primeira mulher como gestora

Crédito Foto: Fernanda Sunega

Walquyria Majeveski é executiva do setor privado com experiência de 30 anos em empresas de varejo, sendo a maior parte do tempo na área de alimentos

No ano em que celebra 50 anos de existência, a Ceasa (Centrais de Abastecimento) de Campinas tem, pela primeira vez na sua história, uma mulher como presidente. Trata-se de Walquyria Majeveski, executiva do setor privado com experiência de 30 anos em empresas de varejo, sendo a maior parte do tempo na área de alimentos. “Abre-se um novo capítulo na história da Ceasa Campinas, marcado por um modelo de eficiência, inovação, impacto social, transformação e diversidade”, destaca Majeveski.

Ela é formada em Administração de Empresas e MBA em Finanças Corporativas. Entre as corporações que a nova presidente atuou estão a Asserj (Associação de Supermercado do Rio de Janeiro), Peterfrut Comercial Ltda, Hortifruti Natural da Terra e FDC (Fundação Dom Cabral).

Quebra de Paradigmas e Liderança Feminina

A chegada de uma executiva na Ceasa Campinas representa inspiração para outras mulheres buscarem posições de destaque, reafirmando o papel feminino na transformação de setores chaves da economia.

O setor de abastecimento, tradicionalmente dominado por lideranças masculinas, ganha uma perspectiva renovada e diversa. Com uma carreira sólida no setor privado, a nova gestora simboliza não apenas a quebra de barreiras de gênero, mas também a valorização de competências estratégicas e gerenciais que transcendem os estigmas do setor.

De perfil executivo, Majeveski tem bagagem de grandes corporações privadas, que frequentemente carregam um repertório vasto de habilidades estratégicas, como foco em resultados, inovação tecnológica e aprimoramento de processos. “Acreditamos que essas competências trarão contribuições significativas para a gestão da Ceasa Campinas”, frisa.

Wajeveski também já ministrou aulas em cursos de pós-graduação das áreas de Gestão de Pessoas, Finanças e Ciências Contábeis. No segmento de consultoria, atuou em diversas empresas em todas as etapas da cadeia de fornecimento.



Crédito: Fernanda Sunega

Chegada da nova gestora reafirma o papel feminino na transformação de setores chaves da economia

Contribuição da Experiência no Setor Privado

A experiência de Walquyria no setor privado traz um repertório vasto de habilidades estratégicas, como foco em resultados, inovação tecnológica e aprimoramento de processos. São competências que podem trazer contribuições para a gestão da Ceasa promovendo inovação em logística e operações, modernização e transformação digital, sustentabilidade, parcerias estratégicas e gestão baseada em indicadores de performance (KPIs).

Crédito: Fernanda Sunega

Primeira mulher na gestão da Ceasa, Walquyria inspira futuras lideranças femininas

Sobre Walquyria Majeveski

Fundadora da North Empresarial, Consultora de Varejo da ASSERJ (Associação de Supermercados do Rio de Janeiro), Membro do Conselho de Varejo da ACRJ (Associação Comercial do Rio de Janeiro), Professora Orientadora Técnica da FDC (Fundação Dom Cabral), formada em Administração de Empresas com MBA em Finanças corporativas pela FGV, Walquyria Majeveski possui 25 anos de experiência em empresas de varejo, sendo, em sua maioria, no segmento de alimentos.

Atuou como CEO da empresa Hortifruti Natural da Terra, foi responsável pela operação de varejo nos Estados do Espirito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, além da operação logística e da Estratégia de Marketing da Companhia.

Sua experiência abrange estruturação de projetos de aquisição e fusão de empresas, estruturação de sistema de Governança Corporativa com participação de Fundo de Investimento, estruturação de metodologia de expansão, criação de escritório de projetos corporativos e Implantação dos sistemas ERP, SAP, RETAIL, incluindo revisão de desenho de processos de negócios e mudança de plataforma tecnológica.

Como consultora atuou em mais de 40 empresas, de vários segmentos, estruturando o processo estratégico, com desenvolvimento de projetos e pessoas.

Seu trabalho perpassa todas as etapas da cadeia de fornecimento, com a participação em projetos de inovação e expansão do Agronegócio na Peterfrut, onde também respondeu pelo Canal Comercial de Varejo e sua expansão para as redes de varejo no Norte e Nordeste do país.

Como Consultora de Varejo da ASSERJ, tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento dos agentes da cadeia de consumo do setor, pesquisando métodos inovadores para a modernização do segmento.

Em 2017, foi vencedora da Categoria Líder Feminina do Prêmio Líder Empresarial do Espírito Santo, promovido pela TV Vitória/Rede Record.