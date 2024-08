Posse Ilegal de Arma de Fogo em Mogi Guaçu: Jovem de 23 Anos é Detido pela ROCAM

Na tarde de 8 de agosto, durante a realização da Operação Força Total, uma equipe de ROCAM da Polícia Militar de Mogi Guaçu deteve C., um jovem de 23 anos, por posse ilegal de arma de fogo no bairro Jardim Novo I. A ação teve início após uma denúncia de um homem que suspeitava que seu irmão havia adquirido uma arma de fogo e a teria guardado na casa de sua mãe.

A equipe policial se deslocou imediatamente até a residência indicada, onde foi recebida pela mãe do suspeito, a senhora N. Ela relatou que havia visto seu filho entrar no quarto com um objeto semelhante a um revólver em uma data anterior e permitiu a entrada dos policiais na casa. No quarto de C., dentro da gaveta de uma cômoda, os policiais localizaram um revólver calibre 22 sem numeração, carregado com uma munição intacta.

Após a descoberta da arma, os policiais seguiram até o local de trabalho de C., onde ele foi abordado e assumiu a propriedade do revólver. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado apreendeu a arma de fogo, mas liberou o indiciado após os procedimentos legais.