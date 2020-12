Postos do Poupatempo estarão fechados no Natal e Ano Novo

Os postos do Poupatempo estarão fechados para atendimento presencial durante o Natal e Ano Novo. Nos dias 25, 26 e 31 de dezembro e 1º e 2 de janeiro não haverá expediente nas unidades do programa. Na véspera de Natal (24), o funcionamento será parcial, seguindo os respectivos horários de abertura de cada posto, com atendimento realizado até às 12h.

Após os feriados, as unidades do programa voltam a atender normalmente, conforme horário habitual e mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo portal – www.poupatempo.sp.gov.br – ou aplicativo Poupatempo Digital.

Desde a retomada gradual, iniciada em 19 de agosto, todos os atendimentos no Poupatempo são realizados apenas para serviços que dependem da presença do cidadão, para que seja feita a coleta biométrica das impressões digitais, foto e assinatura, como é o caso do RG, além de serviços que ainda não estão disponíveis online, como transferência interestadual e alteração de características do veículo.

Pelos canais digitais do Poupatempo é possível acessar mais de 90 opções disponíveis, como renovação de segunda via de CNH, Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, licenciamento, transferência de veículos, entre outros.

Todas as informações, endereços e horários de funcionamento dos postos podem ser consultados em www.poupatempo.sp.gov.br.