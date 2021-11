Postos itinerantes atendem mais de 250 pessoas durante o fim de semana e feriado

As equipes de vacinação da Vigilância em Saúde (VISA), de Engenheiro Coelho, aplicaram mais de 250 doses de vacina contra a Covid-19 durante o fim de semana e o feriado da Proclamação da República. A vacinação aconteceu em 4 postos itinerantes, montados em pontos de grande circulação na cidade.

Ao todo, segundo levantamento da VISA, foram aplicadas 257 doses de vacina nos 4 postos de atendimento. Desse total, 14 foram de primeiras doses, 231 de segundas doses e 12 de terceiras doses. Com esse total, a cidade atinge 80,1% da população geral com o esquema vacinal iniciado e 67% da população com o esquema completo, com as duas doses ou dose única.

Para a Diretora de Vigilância em Saúde, Marli Antunes Vieira dos Reis, os postos de vacinação itinerantes serão montados novamente. “Nós estamos trabalhando para facilitar o acesso da população a vacina e vamos montar novamente os postos de vacinação em locais estratégicos e de grande circulação de pessoas. Nosso objetivo é que todos recebam a vacina o mais rápido possível. Estamos chegando ao fim do ano, onde as famílias devem se reunir e é importante que todos estejam vacinados”.

Na quinta-feira (18), o posto itinerante estará montado no Posto de Saúde da Família 3 (PSF 3), na rua Antônio Batistela, 360, no Jardim São Paulo. O atendimento vai ocorrer a partir das 17h, seguindo até as 20h.