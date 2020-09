Poupança da Sicredi União PR/SP cresce quase quatro vezes

Aplicação financeira tradicional dos brasileiros, a poupança registrou em agosto captação líquida de R$ 11,4 bilhões, valor oito vezes maior que no mesmo mês do ano passado, com R$ 1,31 bilhão. Foi o maior resultado para o mês desde o início da série histórica, em 1995 – no ano, a captação acumulada é de 123,98 bilhões.

Na Sicredi União PR/SP o incremento nos oito primeiros meses do ano foi de quase quatro vezes o valor do mesmo período do ano passado: R$ 355,834 milhões contra R$ 91,967 milhões. Já a carteira de poupança cresceu 39% no período.

O número de novos poupadores quase dobrou, de 7.628 para 13.782 de janeiro a agosto. No total, a carteira da Sicredi União conta com mais de 130 mil poupadores.

Desde o início da pandemia a poupança tem registrado recordes. Para o economista Roberto Rodrigues, que é gerente de investimento da Sicredi União, isso se deve ao fato de parte dos investidores buscar rendimentos seguros e não ter predisposição a riscos. Outros aplicam os recursos para ter uma reserva de emergência, e ter essa reserva ficou evidenciada nos últimos meses.

“Antes da pandemia havia expectativa de retomada do crescimento e a bolsa de valores registrava recordes, por isso, muita gente buscou alternativas aos investimentos tradicionais. Só que veio a pandemia e parte dos investidores não está mais disposta a correr risco nem quer volatilidade. Para muita gente, é mais importante a segurança do que o rendimento neste momento. E também há quem está aplicando em poupança para ter reserva de emergência”, destaca.

INCENTIVO PARA POUPAR

Para incentivar o hábito de poupar, o Sicredi está premiando associados nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, por meio da Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar. A promoção vai distribuir, até o fim do ano, R$ 2,5 milhões em prêmios, o maior valor em cinco edições. A cada R$ 100 de incremento líquido na poupança do associado, um número da sorte será distribuído para concorrer à promoção. Se as aplicações forem na modalidade programada, quando há o débito programado mensal para conta poupança do associado, as chances de ganhar são em dobro.

SOBRE O SICREDI

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).