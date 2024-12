Poupatempo de Espírito Santo do Pinhal estará fechado nesta sexta-feira, 27/12, em função do feriado municipal

Os atendimentos presenciais serão retomados no sábado, 28 de dezembro, mediante agendamento prévio pelos canais eletrônicos

O Poupatempo de Espírito Santo do Pinhal ficará fechado nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro, em função do feriado municipal. As atividades presenciais retornam no sábado (28), mediante agendamento prévio e obrigatório, feito de maneira totalmente gratuita por meio dos canais oficiais do programa.

Importante destacar que durante o feriado, as opções de serviços digitais permanecem disponíveis pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre os serviços oferecidos à população estão a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos, entre outros.

O app Poupatempo SP.GOV.BR faz parte da estratégia de transformação digital executada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e pela Prodesp – Empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo.

Localizado na Avenida Querino dos Santos, nº 152, Largo São João, o Poupatempo de Espírito Santo do Pinhal atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.