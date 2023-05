Poupatempo de Itapira estará fechado neste sábado (13), feriado municipal

Unidade reabre na segunda (15) com atendimento presencial mediante agendamento gratuito

Neste sábado, 13 de maio, o Poupatempo de Itapira estará fechado devido às comemorações do Louvor a São Benedito, feriado municipal. O posto volta a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 15, mediante agendamento prévio, que deve ser feito de maneira totalmente gratuita pelos canais oficiais.

As opções digitais continuam acessíveis a qualquer hora e lugar no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda pelo Assistente Virtual chamado “P”, que atende no site e também via WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre os 260 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

Importante reforçar que o atendimento presencial no Poupatempo só é feito com agendamento prévio e obrigatório de data e horário. O serviço é gratuito, pessoal e intransferível.

O Poupatempo de Itapira fica na Rua José Ivat Fernandes, 55 – Vila Penha do Rio do Peixe. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.