Praça “Memorial Covid” sofre vandalismo em Artur Nogueira

De Artur Nogueira

A Praça “Memorial Covid” foi alvo de vandalismo em Artur Nogueira. A ação dos criminosos foi percebida na transição da noite de quarta (23) para quinta-feira (24). Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, uma fileira inteira de mudas – que simbolizam uma vítima da Covid-19 cada – foi destruída. A Prefeitura lamenta o ato dos vândalos e pede respeito às vítimas da pandemia no município.

Memorial Covid

O memorial foi inaugurado em homenagem às vítimas da Covid-19. O local escolhido foi destinado a receber mudas de árvores que representam cada vida perdida no município durante a pandemia.

O objetivo da iniciativa além de homenagear, é agradecer aos profissionais de Saúde que estão à frente do combate ao coronavírus e, ao mesmo tempo, recuperar as praças, incentivando a preservação do Meio Ambiente.

Espécies arbóreas utilizadas

As árvores estão sendo plantadas em linhas com espaçamento de 4×4. Assim, são intercaladas as espécies de Resedá e Manacá-de-Cheiro e entre as plantas de Resedá, feita a intercalação de cores das flores.

Conhecida também como “Julieta, Escumilho e Flor de Natal”, a Resedá possui pequeno porte atingindo de 3 a 5 metros. O Manacá-de-Cheiro pode chegar até 3 metros.