Praça Riachuelo recebe sessões gratuitas de teatro no fim de semana

Espetáculo-exercício apresentará trabalho inspirado em obra de William Shakespeare

A Praça Riachuelo, na região central de Itapira, será palco de quatro sessões gratuitas do espetáculo-exercício teatral ‘Sonho de Uma Noite de Verão’ neste fim de semana.

As apresentações acontecem no sábado (15) e no domingo (16), às 17h00 e às 20h00 no espaço público situado à Rua Sete de Setembro.

O espetáculo-exercício representa o encerramento da Oficina de Introdução Teatral – Módulo I de Teatro Adulto realizada pelo Espaço Garagem – Arte e Cultura.

As atividades tiveram início em março do ano passado e envolveram os alunos-artistas em aprendizados como jogos cooperativos, introdução ao teatro, trabalho com máscaras neutras, conhecimento corporal e vocal.

“No espetáculo-exercício colocaremos em prática as atividades desenvolvidas ao longo da oficina, como a construção corporal de personagens, caracterização, uso de máscara expressiva e técnica vocal”, explica Danilo Lopes, responsável pela adaptação do texto de William Shakespeare e diretor do espetáculo-exercício.

A peça se passa em um grande brechó cheio de roupas e cacarecos, na qual uma trupe de artistas resolve contar a história clássica de William Shakespeare.

Em uma noite de verão, num bosque encantado cheio de elfos e fadas, quatro jovens enamorados encontram-se e desencontram-se.

“O enredo une ação e reação, magia, paixões, brigas e reconciliações, equívocos e finais felizes. Um Shakespeare muito divertido e nada trágico contado de uma maneira única e divertida”, acrescenta Lopes.

O elenco reunirá os seguintes alunos-artistas: Amanda Finazzi, Pedro Piardi, Paulo Henrique Parizi, Jéssica Almeida, Ana Julia Rigotti, Vandressa Moço, José Jânio, Andrey Santos, Maria Antônia Alves, Iris Olbi, Moara D´Angelo, Luana Moreira e Manu Smidi. A classificação etária pe livre e, em caso de tempo chuvoso, as apresentações serão transferidas para o Espaço Garagem, que fica defronte à Praça Riachuelo.

Neste caso, porém, a capacidade será para até 40 espectadores por sessão. O Espaço Garagem é mantido pela Cia Talagadá – Teatro de Formas Animadas, que além de Danilo Lopes conta ainda com os atores João Bozzi e Valner Cintra. As atividades têm patrocínio das empresas Jorsa Embalagens, Indústrias Pegorari, MP Hospitalar e Supermercados Antonelli por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo).