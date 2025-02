Praças Esportivas estão sediando os jogos da Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de Pedreira, está promovendo a “Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador 2024/2025”, com os jogos sendo disputados no Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini, Praça de Esportes João Castelo, no bairro Jardim Andrade, e no Campo Senhor Aparecido, na Praça de Esportes Luiz Geraldo, no bairro Jardim Triunfo.

Durante o último final de semana foi iniciada a 2ª fase da Taça de Ouro com jogos no Estádio Municipal: Esporte Clube Jardim Andrade 0x1 Esporte Clube Santa Sofia; Parentes Futebol Clube 1×0 Kobayashi Futebol Clube; Triunfo Futebol Clube 3×2 Arsenal (A).

Pela Taça de Prata os resultados foram os seguintes: Guerreiros da Fé 0x6 Esporte Clube Santa Sofia Junior; Sports Feras 5×2 Bull Dogs; Nacional 0x6 Esporte Clube Jardim Andrade Junior; Atlético Kobayashi 6×1 Arsenal (B); Churrasco 1×6 Pedreira Futebol Clube; União Marajoara 1×3 Independente; Sem Talento 1×3 West Ham.

Neste final de semana em razão do Carnaval não haverá rodada da Copa Cidade de Pedreira de Futebol Amador que volta a ser disputada no próximo dia 08 de março de 2025.

No total 10 equipes estão disputando a 1ª Divisão e 23 equipes a 2ª Divisão.