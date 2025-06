Prazo para alistamento militar obrigatório termina em 30 de junho

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse informa que os jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2025 devem realizar o alistamento militar obrigatório até o dia 30 de junho de 2025.

O procedimento pode ser feito de forma online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar, localizada no Agiliza Posse (Rua Doutor Jorge Tibiriçá, 955 – Centro), com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para o alistamento presencial, é necessário apresentar os documentos originais: Certidão de Nascimento, RG, CPF e comprovante de residência. Quem optar pelo alistamento online também deverá comparecer posteriormente à Junta de Serviço Militar para validar o procedimento e efetuar o pagamento da taxa de emissão do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

Cidadãos de classes anteriores que ainda não realizaram o alistamento ou não retiraram seu CDI também devem procurar a Junta para regularizar a situação. O alistamento é obrigatório, e a ausência desse registro pode gerar restrições legais, como impedimento para emissão de passaporte, matrícula em instituições de ensino superior, participação em concursos públicos e registro em carteira de trabalho