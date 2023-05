Prazo para entrega do Imposto de Renda 2023 termina nesta quarta-feira (31)

O prazo de entrega termina nesta quarta-feira (31). Lembrando que quem deve declarar imposto, segundo a Receita Federal, são aqueles que residem no Brasil e receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano base ( R$ 2.380 por mês) incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis devem declarar imposto.

Caso você ainda tenha dúvidas se os dados estão corretos ou mesmo que não tenha todos os documentos, a recomendação dos especialistas é a de cumprir o prazo estipulado pela Receita Federal. Ou seja, é melhor entregar incompleta e fazer as correções necessárias posteriormente.

Restituição do Imposto de Renda 2023 começa a ser paga em 31 de maio, conforme o calendário a seguir:

• Primeiro lote: 31 de maio;

• Segundo lote: 30 de junho;

• Terceiro lote: 31 de julho;

• Quarto lote: 31 de agosto;

• Quinto e último lote: 29 de setembro.

Uma das novidades do Imposto de Renda 2023 é que os contribuintes que escolherem receber a restituição via Pix com a chave CPF “furarão a fila”. Além deste benefício, outra novidade deste ano é a mudança na regra para quem investe na bolsa de valores.