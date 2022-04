Preço do etanol sobe 4,5% em 1 semana; saiba o que aconteceu e o que esperar

A alta foi maior que o avanço da gasolina (+0,37%) no mesmo período, enquanto o diesel teve queda na última semana (-0,19%).

No campo, problemas envolvendo a colheita da cana-de-açúcar, que é a matéria-prima do etanol, pressionaram a alta de preços. Entenda abaixo o que aconteceu e o que esperar do preço do etanol nas próximas semanas.