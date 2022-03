Prédio no Centro abrigará serviços do Sebrae, PAT, Banco do Povo e Procon

O antigo prédio do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), localizado à Rua Sargento Aviador Osvaldo Fernandes, no Centro, vai abrigar serviços do Sebrae, do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), do Banco do Povo e do Procon. Trata-se do novo projeto da Administração Municipal: o Desenvolve Guaçu.

“Acabamos de conquistar uma unidade do Sebrae Aqui e vamos aproveitar para transferir diversos serviços públicos para um único local, para facilitar o acesso e também centralizar os canais de atendimento à população. Fizemos a opção desse prédio histórico, no Centro, pois é próximo do Terminal do Parque dos Ingás e irá facilitar os atendimentos”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O Termo de Compromisso entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo- Sebrae-SP- e a Prefeitura de Mogi Guaçu foi assinado na última quinta-feira, dia 24 de março, com o objetivo de promover a competividade, desenvolvimento sustentável, melhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e com o fomento do empreendedorismo.

“Com a instalação de mais uma unidade do Sebrae, trabalharemos na oferta de capacitação de mão de obras e outros serviços que nos permitam estimular emprego, empreendedorismo, geração de renda e desenvolvimento. Oportunidades ao cidadão guaçuano!”, destacou o prefeito ao informar que o prédio escolhido para abrigar os serviços passará por reformas, a fim de melhor atender a população guaçuana.

O antigo prédio do Senac está desocupado desde o início do ano passado, quando o CIC (Centro de Inovação e Capacitação em Gestão Pública) foi transferido para a Secretaria Municipal de Educação. O setor funcionava no local desde 2015. Vale lembrar que, quando o Senac mudou para a sede própria, a instituição doou toda a mobília do prédio para a Prefeitura, além do sistema de ar condicionado e elevador para portadores de necessidades especiais.

“Os orçamentos começaram a ser feitos e algumas melhorias serão feitas no prédio antes de iniciarmos os atendimentos no local tanto do PAT, quanto do Banco do Povo, Procon e, agora, do Sebrae Aqui. São serviços municipais criados para atender a população e os empreendedores”, explicou Andréia Andreazi, coordenadora do PAT.