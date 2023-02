PREFEITA CLÁUDIA BOTELHO VIAJA ATÉ BRASÍLIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA ESTIVA GERBI

A prefeita Cláudia Botelho (MDB), viajou até Brasília nesta semana para uma série de agendas com deputados federais e ministros do governo federal em busca de recursos para o município de Estiva Gerbi, acompanhada de prefeitos de Holambra, Fernando Capato, e de Socorro, Ricardo Lopes.

Em uma agenda especial marcada pelo deputado federal Baleia Rossi com os ministros Jader Barbalho Filho do ministério das cidades, e Waldez Góez do ministério da integração e desenvolvimento regional, a prefeita Cláudia Botelho pode solicitar atenção especial em alguns projetos voltados à cidade, dentre eles, a ampliação da ponte do morrão, a reforma da ponte do ramalho, recape asfáltico e a implantação de uma ciclovia.

“Foram dias intensos e produtivos em Brasília e agora aguardo o retorno de todas estas agendas e demandas apresentadas. Estou otimista e confiante que logo teremos novidades para apresentar para nossa população”, explicou a prefeita, Cláudia Botelho.