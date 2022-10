Prefeito acompanha obras do Centro de Hemodiálise

Na semana passada, o prefeito Toninho Bellini fez uma visita às obras de do Centro de Hemodiálise que será implantado ao lado do CVT, na Rua Vitório Coppos. A execução está a cargo da empresa TM8 Construtora Eireli, que foi vencedora do processo de licitação ao custo de R$ 979.398,78.

Logo na entrada do prédio, as equipes atuavam na construção da laje onde serão instalados os dois reservatórios de água de 20 mil litros cada. “O trabalho está avançado e se continuar nesse ritmo as adaptações necessárias serão concluídas antes do previsto”, disse o prefeito.

As obras na parte interna do prédio contemplam demolições e construções para adequação de todos os setores do serviço, como atendimento, tratamento de água, consultórios, estoque, vestiários, sala de diálise, etc. Inicialmente, serão 14 máquinas instaladas.

A previsão de conclusão da obra de adaptação do espaço físico é de oito meses. Depois, serão iniciados os trâmites para aquisição dos equipamentos e o credenciamento do serviço junto ao Governo do Estado de São Paulo e Governo Federal.