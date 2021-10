Prefeito assegura recursos à Holambra em reunião com o Vice-Governador

Durante o encontro foram asseguradas duas demandas apresentadas ao Governo: a duplicação de trecho da Rodovia SP-107 e recursos para a construção da primeira Casa Dia do Idoso

O Prefeito de Holambra, Fernando Capato (PSD), participou de uma reunião com o Vice-Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), na última sexta-feira (15). Durante o encontro foram asseguradas duas demandas apresentadas ao Governo: a duplicação de trecho da Rodovia SP-107 e recursos para a construção da primeira Casa Dia do Idoso.

A reunião contou com a participação do vice-prefeito Miguel Esperança (PSDB) e do ex-prefeito Celso Capato.

Demanda antiga

Em junho deste ano, durante um evento realizado em Mogi Guaçu com a presença do Governador João Dória (PSDB), Capato entregou o pedido de duplicação da via ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e ao secretário executivo de Logística e Transportes, Edson Caram.

Na época, o prefeito reiterou a importância da SP-107 para a região, “A SP-107 recebe diariamente milhares de veículos, é um importante corredor de ligação do interior a rodovias de acesso à capital, bem como de escoamento da produção agrícola e de deslocamento de cidadãos que vivem rotina metropolitana, residindo em um município, trabalhando e fazendo compras em outros próximos”.

Segundo ele, a duplicação da rodovia é uma demanda antiga das cidades da região e é essencial para a redução da incidência de acidentes decorrentes do expressivo fluxo de veículos.

Confira a nota publicada pelo Prefeito:

IMPORTANTES CONQUISTAS ASSEGURADAS EM REUNIÃO COM O VICE-GOVERNADOR

Duplicação de trecho da Rodovia SP-107 e recursos para a construção da primeira Casa Dia do Idoso. Duas importantes demandas apresentadas ao Governo Paulista e que foram asseguradas pelo vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, em reunião de trabalho que fizemos ontem na companhia do vice-prefeito Miguel Esperança e do meu pai, Celso Capato, ex-prefeito de Holambra por três mandatos. Agradeço imensamente ao Rodrigo pela oportunidade da agenda e pelo seu compromisso com os projetos que foram apresentados. Também ao secretário de Estado da Casa Civil, Cauê Macris, e aos deputados estadual, Barros Munhoz, e federal, Vanderlei Macris, pelo apoio incondicional a esses pleitos da nossa administração. Tenho certeza de que com trabalho forte e a parceria de lideranças políticas teremos condições de fazer muito pela nossa cidade e pela nossa gente ao longo dos próximos anos!