Prefeito assina autorização e obras para duplicação de ponte na Rua Ariovaldo Silveira Franco serão iniciadas

Uma das obras de mobilidade urbana mais aguardadas pela população nos últimos anos será realizada ainda neste mês de janeiro. Trata-se da duplicação da via sobre a ponte localizada na ligação entre as avenidas Adib Chaib e Ariovaldo da Silveira Franco, próxima a rotatória da Praça Lyons.

Para que as obras sejam iniciadas, a ordem de serviço – espécie de autorização – foram assinadas pelo prefeito Paulo Silva e o secretário de Obras e Habitação Popular Paulo Roberto Tristão, nesta segunda-feira (22), na Estação Educação. A cerimônia também contou com a participação dos vereadores Dirceu Paulino, Lúcia Tenório, João Victor Gasparini, Luzia Cristina Cortes Nogueira, Mara Choquetta e Moacir Genuário, além do Chefe de Gabinete Mauro Nunes e a secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros.

OBRA

O projeto elaborado por técnicos da Secretaria de Obras e Habitação Popular prevê a construção de mais uma ponte, no sentido centro-bairro. Após a finalização das obras, previstas para serem executadas em até oito meses, o acesso às faixas duplicadas será através da via marginal (atualmente uma via paralela a rotatória), com entrada a partir da avenida Adib Chaib, em direção a Mogi Guaçu e aos bairros da Zona Leste. Com isso, a rotatória da Praça Lyons será utilizada apenas pelos condutores que prosseguirão em direção a região do Tucura, na Zona Norte. Com investimentos de R$ 1,6 milhão – proveniente do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) –, os serviços serão efetuados pela empresa Terraplanagem São Lucas.

De acordo com o prefeito Paulo Silva, a iniciativa atende aos pleitos dos munícipes e tem por objetivo atenuar os congestionamentos de veículos no local. “A execução desta obra atende a muitos pedidos de intervenção feitos pela população. É uma importante conquista de mobilidade urbana, já que permitirá a fluidez do trânsito, especialmente nos horários de pico, quando ocorre engarrafamentos na via”.