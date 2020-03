Prefeito de Itapira assina novos decretos e determina novas ações de combate ao coronavírus

O Prefeito José Natalino Paganini assinou na tarde de sábado, 21, o Decreto nº 60 que declara situação de calamidade pública no município de Itapira pelo período de 30 dias e regula o funcionamento de comércio e serviços nesse período.

Além de manter as determinações do Decreto nº 46, o documento traz novas normas para o funcionamento do comércio local, determinando o fechamento e funcionamento apenas por delivery de bares, restaurantes, lanchonetes e lancherias, sorveterias e cafés. A norma já entrou em vigor hoje.

Desta forma, só estão autorizados a funcionar os estabelecimentos de saúde pública e privada e veterinária, agropecuárias, abastecimento de combustíveis e conveniências, transportes públicos, supermercados, hipermercados, açougues, padarias (somente para venda, sem consumo no local), segurança, limpeza, bancos e lotéricas.

Indústrias estão autorizadas a funcionar regularmente, com os devidos cuidados para os funcionários, pois seu funcionamento é vital para não haver desabastecimento na cidade.

Zona Azul

Nesta segunda-feira, 23, o Prefeito Paganini também assinou o Decreto nº 62 que suspende a cobrança do estacionamento rotativo no Centro da cidade, a Zona Azul. A medida passa a valer a partir de hoje e por período ainda indeterminado.