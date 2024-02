Prefeito assina ordem de serviço e avenida no entorno do Zerão será recapeada

O prefeito Paulo Silva assinou nesta terça-feira (27), na Estação Educação, a ordem de serviço autorizando o recapeamento na avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, no entorno do Complexo Esportivo “José Geraldo Franco Ortiz”, conhecido como Zerão. Além das melhorias em infraestrutura, previstas para serem iniciadas na primeira quinzena de março, o centro de lazer também receberá nova sinalização viária, e placas de orientação e localização de destinos. O investimento é de R$ 950 mil.

A iniciativa integra a fase inicial do projeto de revitalização do local, apresentado à Prefeitura pelo ex-presidente da Acimm (Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim), José Luiz Ferreira, o Zé da Pentagon, que junto com o secretário de Obras e Habitação Popular Paulo Roberto Tristão participaram da reunião com o prefeito. “O Zerão é uma joia do município, uma referência, um cartão-postal, o que se torna essencial os investimentos no local”, frisou o Zé da Pentagon.

De acordo com o projeto elaborado por técnicos da Prefeitura, as obras serão executadas no trecho a partir do cruzamento da avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos com a rua Dr. Ederaldo Queiroz Telles em direção ao Jardim Nossa Senhora Aparecida, fazendo o contorno do complexo esportivo, seguindo na via até o cruzamento com a rua Belo Horizonte, no Cecap.

Arena

No encontro, o prefeito ainda destacou que o projeto de engenharia, referente a arena esportiva, ficará pronta em até 90 dias, quando será aberta a concorrência pública para a contratação da empresa responsável pela execução das obras. “Estamos empenhados em fazer melhorias na região do Zerão, revitalizar o espaço tão importante para a população mogimiriana. Este é o nosso objetivo”, concluiu o prefeito Paulo Silva.