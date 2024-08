Prefeito de Artur Nogueira Anuncia Solução Emergencial para Crise Hídrica

Foto: Illustrativa

O Prefeito de Artur Nogueira anunciou em suas redes sociais uma importante conquista para o município: a construção de uma adutora que levará água do Poquinha até a Estação de Tratamento de Água (ETA). A iniciativa conta com o apoio do Governador Tarcísio e do Presidente da Assembleia, André Prado, e promete resolver o problema de abastecimento de água na cidade pelos próximos dias.

Em sua declaração, o Governador Tarcísio afirmou: “Vamos entrar emergencialmente disponibilizando recurso para que a gente possa no mais curto prazo fazer essa adutora e dar o alívio tão necessário à população de Artur Nogueira.” A rápida resposta do governo estadual é vista como crucial para enfrentar a atual crise hídrica que afeta a região.

O Prefeito de Artur Nogueira expressou sua gratidão pelo atendimento imediato: “Agradeço ao Governador pelo atendimento rápido devido à urgência que nosso município enfrenta. Essa adutora traz a solução tão esperada pela população de Artur Nogueira.”

Com a colaboração entre os governos municipal, estadual e a Assembleia, a cidade de Artur Nogueira poderá contar com um reforço significativo no abastecimento de água, aliviando os transtornos causados pela escassez hídrica e garantindo mais segurança e bem-estar para seus moradores.