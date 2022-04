Prefeito de Artur testa positivo para Covid-19

De acordo com nota, Sia passa bem

O prefeito de Artur Nogueira Lucas Sia testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela assessoria do município, após a confirmação dos exames.

O resultado do exame foi conhecido pelo chefe do Executivo nesta semana e contabilizado no boletim epidemiológico.

Segundo a Administração, o prefeito passa bem e não há indicativo de que familiares estejam infectados.

“Estou com sintomas leves e seguindo todas as orientações médicas em sua casa. No momento, sigo em isolamento social mas continuo trabalhando de casa, em contato direto com as secretarias municipais e órgãos do Governo do Estado de São Paulo”, pontua Sia.

A cidade tem hoje 59 pessoas ativas pelo novo coronavírus. E dentre elas, nenhuma está internado em UTI ou Enfermaria.