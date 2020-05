Prefeito de Campinas implanta rodízio de veículos a partir de segunda-feira (18)

Em entrevista coletiva o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, anunciou nesta quarta-feira, dia 13 de maio, a implantação do sistema de rodízio de veículos na cidade, a partir da próxima segunda-feira, dia 18, por tempo indeterminado. O modelo de rodizio que será impalntado terá restrição de dois finais de placas por dia.

Segundo explicou o secretário de transportes, Carlos José Barreiro, a ação terá validade das 6h às 20h, em toda a cidade. Equipes da Emdec farão a fiscalização, contando com agentes e o monitoramento eletrônico por radares.

Veículos de fora de Campinas também serão fiscalizados e autuados e os motoristas que forem flagrados circulando com placas proibidas no dia determinado, serão multados em R$ 130,16 e receberão quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

De acordo com a prefeitura, profissionais de “serviços essenciais” estarão isentos do rodízio. As determinações e detalhes sobre isso estarão no decreto, que será publicado até sexta-feira.

De acordo com o prefeito a cidade precisa manter uma taxa de isolamento de 55%, para ter o achatamento da curva. “A situação não é leve, é grave. Não é que os casos podem, eles irão aumentar. Fiquem em casa, aqueles que puderem”.

Confira as placas proibidas em cada dia da semana

Segunda-feira: finais 1 e 2

Terça-feira: finais 3 e 4

Quarta-feira: finais 5 e 6

Quinta-feira: finais 7 e 8

Sexta-feira: finais 9 e 0